Si inaugura a Marsala lo spazio d’arte di Angela Trapani

Domani, 9 ottobre, dalle ore 18 alle ore 22 si inaugura, per gli amici, lo studio e spazio d’arte di Angela Trapani nella città di Marsala in via D’Anna/San Giovannello. Angela Trapani, pittrice e scultrice marsalese, ha iniziato la sua carriera giovanissima, vivendo principalmente a Milano e dove nel suo studio di via Stilicone ha più volte organizzato eventi in cui artisti, scrittori, musicisti, attori, si incontravano per il piacere – e la necessità- di confrontarsi e sperimentare insieme esperienze culturali davanti a un pubblico appassionato.

Poi a Milano è sorto il festival degli studi d’artista, dove Angela Trapani ha sviluppato altri interessanti progetti. Qui Marsala sulla scia del walk-in studio l’artista continua ad invitare nel suo spazio altri artisti, da pittori a performers, da presentare ai giovanissimi e agli amici collezionisti e interessati all’arte contemporanea. Per il futuro sono già in programma altri progetti e iniziative d’arte. Angela Trapani a Marsala nel 2016 ha realizzato un lavoro di land art sulle saline Ettore e Inversa. Domani pomeriggio nel suo spazio saranno presenti con le loro opere alcuni artisti della nostra Provincia: Francesca Scalisi, Antonio Sammartano, Jole Cascio, Maria Teresa Spanò; saranno esposte opere anche di Giovanni Trapani, padre di Angela. Ai presenti sarà chiesto di indossare la mascherina e di rispettare le norme anti-covid.