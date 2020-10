Marsala Futsal in quarantena, effettuati i tamponi. Rinviato il match con il Real Termini

Come avevamo anticipato in mattinata, i calciatori del Marsala Futsal sono in quarantena, in seguito alla partita con il Tiki Taka Palermo. A riguardo è adesso arrivato un comunicato ufficiale da parte della compagine sportiva lilybetana: “La dirigenza del Marsala Futsal – si legge nella nota inviata alla stampa – appresa la notizia della positività di un tesserato della formazione affrontata domenica a Palermo, si è messa al lavoro avviando la prassi come da protocollo dettata dalla FIGC e del Ministero della Salute in merito all’emergenza COVID. Ha avvertito l’ASP di competenza e provveduto all’esecuzione dei tamponi rapidi su tutti i tesserati. Intanto il Comitato Regionale della LND Siciliana ha rinviato a data da destinarsi il match di sabato che avrebbe visto il Marsala Futsal impegnato in casa contro il Real Termini, match che con molta probabilità si sarebbe disputato al Palazzetto dello Sport, sistemato a dovere dopo gli ultimi interventi e puntualmente sanificato”.