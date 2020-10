Solidarietà ai pescatori in Libia, Massimo Grillo a Mazara: “Disponibile a operare con Quinci”

“Prima della cerimonia di insediamento a sindaco di Marsala ho voluto esprimere con la mia presenza alla manifestazione indetta a Mazara oggi, giovedì 8 ottobre, tutto il sostegno e la massima solidarietà nei confronti dei 18 pescatori mazaresi trattenuti in Libia dallo scorso 1° settembre”.

Sono le parole del neo sindaco Massimo Grillo, poco prima del suo arrivo ufficiale nelle stanze del Palazzo Comunale lilybetano, nel quartiere spagnolo.

“Sono vicino ai familiari e alla loro comprensibile preoccupazione per la salute dei loro congiunti e auspico il buon esito dell’intera vicenda – dice ancora Grillo -. Il mio pensiero va anche a tutti i lavoratori del mare oggi riuniti dai sindacati per una manifestazione in cui si chiede aiuto e maggiore attenzione da parte del governo nazionale. Ho voluto portare personalmente i saluti dell’intera comunità marsalese ed anche i miei personali, al sindaco della città di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, cui ho ribadito la disponibilità a operare unitariamente”.