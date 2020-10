Trasporto pazienti positivi al Covid nel trapanese, si sblocca la vicenda

Si sblocca a Trapani e nei comuni vicini la situazione riguardante il trasporto dei pazienti affetti da Covid 19. Con una nota, a firma del dottore Fabio Genco, direttore del Centro Operativo SUES 118 Pa/Tp, si chiarisce che “… nel caso di trasporto secondario, cioè il trasporto di un paziente da un ospedale a un altro che, per le sue condizioni cliniche, necessita di assistenza sanitaria durante il viaggio, il trasferimento deve essere effettuato con mezzi e personale sanitario dell’ospedale dimettente. Nei casi di impossibilità ad avere a disposizione un mezzo di soccorso, potrà essere richiesto al Servizio 118, l’invio di un’ambulanza di Base, fermo restando che tale mezzo dovrà essere medicalizzato con personale ospedaliero”.

Il chiarimento arriva a seguito di una nota della consigliera comunale di Erice Carmela Daidone che, nei giorni scorsi, aveva segnalato l’impiego a Trapani delle due uniche ambulanze medicalizzate destinate ai servizi di emergenza. “Ringrazio il dottore Genco – dice Daidone – per la puntuale risposta. Ora il territorio trapanese ha avuto ripristinato l’indispensabile servizio di emergenza urgenza come prima delle indicazioni date dai protocolli emanati dall’Asp in data 16 settembre sulla questione”.