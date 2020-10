Il Marsala Futsal trova il pari in casa del Tiki Taka Palermo

Il Marsala Futsal non è andato oltre il 3 a 3 sul difficile campo del Tiki Taka Palermo C5, nell’incontro di domenica sera valido per la seconda giornata del Campionato di serie C1 di Calcio a 5. Un Marsala che ai punti avrebbe sicuramente meritato l’intera posta in palio, visto l’evidente miglioramento atletico e la gran mole di occasioni create. La formazione però è stata tradita dai soliti momenti di black-out difensivi nella seconda parte del match. Gli azzurri poco brillanti sottoporta hanno trovato il goal al 25′ con Pellegrino che servito in velocità da Farina, dalla destra ha incrociato bene il pallone che si è insaccato alle spalle di Abbate.

Sul finale di tempo, Pizzo ha avuto il pallone buono per andare al riposo sul 2 a 0 ma l’estremo difensore di casa è stato bravo a neutralizzare. In avvio di ripresa la formazione di casa è andata vicino al pareggio dove provvidenziale è stato l’intervento del portiere azzurro, poi al 38′ Sugamiele con un tiro di Patti defilato sulla destra, trova il goal del 2 a 0. Il gioco si ferma per otto minuti e mezzo al 45′ dopo un espulsione combinata a Fuschi per un brutto intervento su Pizzo e subito dopo, reo di avere irriso l’avversario, Pizzo riceve il rosso. I due giocatori vengono invitati a lasciare il campo ma gli animi si accendono.

Alla ripresa del match il Marsala ha faticato a riprendere il ritmo e puntuale è arrivato il goal di Giannola che ha riaperto il risultato. Al 59′ da un’azione di rimessa il Tiki Taka con Ganci trova il goal del pari e al 62′ con Alessio Farina addirittura il 3 a 2. Il Marsala si getta alla ricerca del goal del pari arrivato al 68′ con Erasmo Farina su tiro libero. Il Futsal in classifica sale quota 4 punti e conserva l’imbattibilità in Campionato nel 2020. Sabato prossimo la formazione azzurra sarà impegnata in casa contro il Real Termini.