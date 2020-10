Il Trapani Calcio escluso dal campionato di Serie C

E’ ufficiale: la Lega Pro ha deliberato l’esclusione del Trapani Calcio dal campionato di Serie C 2020-2021. Com’è noto, i granata non si sono presentati né alla prima giornata contro la Casertana, né alla seconda con il Catanzaro. In questi casi il regolamento prevede l’esclusione della squadra dal campionato e, come previsto, è stato applicato alla prima riunione utile della Lega. Il girone C, a cui è iscritto anche il Palermo, proseguirà con 19 squadre e, di settimana in settimana, riposerà la compagine che nel calendario originariamente previsto avrebbe dovuto affrontare il Trapani. I tesserati della società granata sono a questo punto liberi di stipulare accordi con qualunque altro sodalizio, in quanto svincolati.

Questa la nota ufficiale diramata oggi: “La Lega, in applicazione della delibera pubblicata nel com. uff. 21/DIV del 5 ottobre 2020, della relativa integrazione pubblicata nel com. uff. 25/DIV del 6 ottobre 2020 e dell’art. 53 comma 3) delle NOIF, comunica che le gare disputate, sino ad oggi, dal Trapani non hanno valore per la classifica”.

Grande dispiacere per i tifosi trapanesi, che hanno vissuto campionati entusiasmanti sotto la guida di Roberto Boscaglia raggiungendo la serie B e sfiorando la A nella straordinaria stagione di Serse Cosmi, conclusa con la sconfitta ai play off con il Pescara. A seguire due campionati in C e la nuova promozione in serie cadetta con mister Italiano nella stagione 2018-19. Il resto è storia recente, con la retrocessione arrivata nonostante il buon girone di ritorno con Fabrizio Castori e le vicissitudini societarie culminate con l’arrivo della nuova società, guidata dall’imprenditore abruzzese Gianluca Pellino.