Massimo Grillo ringrazia gli elettori: “Lavoriamo per il bene comune”. IL VIDEO

“Voglio ringraziare le marsalesi e i marsalesi per la fiducia che mi hanno dato. Adesso inauguriamo una stagione fondata sull’amicizia civile. Una stagione nuova in cui tutti, uniti, dovremo lavorare per il bene comune. Il mio appello a tutti, anche agli avversari politici, perché si possa collaborare mettendo al centro il bene della nostra città”. E’ il messaggio di ringraziamento del neo sindaco eletto Massimo Grillo, candidato alle elezioni comunali con la coalizione di centrodestra.

“E’ quello che faremo: saremo insieme, saremo in tanti, una grande squadra che coinvolge finalmente i giovani e sono veramente felice per questo, perchè finalmente i giovani sono entrati nelle istituzioni.Adesso non è più uno slogan, è la realtà: con noi, ha vinto Marsala”, dice ancora.

