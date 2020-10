L’albo illustrato è stupore, immediatezza, profondità, trasformazione: tutti elementi presenti in questo libro, dove testo e immagini dialogano in modo esemplare.

Miglior Albo illustrato 2020 Tutto cambia (Orecchio Acerbo) di Anthony Browne

Motivazione: per rappresentare al meglio l’opera di uno dei grandi maestri dell’illustrazione internazionale. Per essere un perfetto esempio del rapporto che sempre dovrebbe instaurarsi fra testo e illustrazione. Per un’opera intensa e lieve che riserba al lettore continue sorprese ed emozioni.

Incredibile scoprire come un libro premiato nel 2020 sia vecchio, già perché per chi non lo sapesse Tutto cambia è stato pubblicato in Gran Bretagna circa trent’anni fa. E quello sulla copertina è l’immagine del figlio di Anthony Browne all’età di sei o sette anni. Oggi quel bambino è padre a sua volta.

Ciò nonostante, il tema del libro è assolutamente attuale. Infatti il libro ha meritato un premio. L’idea originale del libro nasce da una storia vera, una famiglia che comunica alla figlioletta di 6 7 anni l’arrivo di un fratellino. La bimba non prende bene la notizia, ma quando si ritrova il fratellino in giro per casa, riesce a volergli bene. Tutto cambia, qualcosa per la bimba era cambiato. La bambina avrà pensato che il nuovo arrivato avrebbe preso il suo posto in famiglia, che tutta l’attenzione e l’amore dei genitori si sarebbe concentrata su di lui.

Questo storia è stato lo spunto da cui poi è nato il libro, un bambino che assiste alla metamorfosi di un bollitore in gatto, un bambino che assiste alla trasformazione di oggetti, sente la stessa preoccupazione che si prova davanti ad un cambiamento reale.

Tutto cambia racconta le emozioni di Joseph rendendole tangibili e concrete, senza mai descriverle con le parole. Il testo è infatti molto lineare e non esplicita mai, se non per accenni, l’inquietudine che attraversa le immagini. Joseph attende il ritorno del padre, che è andato chissà dove a prendere la madre. Alcuni indizi, ci aiutano a intuire che cosa succede: è nata la sorellina di Joseph e presto arriverà a casa. Il padre, prima di uscire, ha detto che “tutto sta per cambiare” e Joseph esplora la casa, cercando tracce di quel cambiamento sotterraneo ma travolgente (si trasformano persino le fotografie di famiglia!). Vede la poltrona di casa diventare un gorilla. In questa casa che attende il cambiamento ci sono anche divani-coccodrillo, lavandini con il naso, ruote rosse come mele e mollette per il bucato che diventano candeline di compleanno. Ma soprattutto Joseph, con il suo irresistibile desiderio di guardare al di là del muro. Gli adulti non sono sempre chiari, quando succede qualcosa di importante: vogliono evitare ai bambini troppe preoccupazioni. Ma come ci racconta (o meglio, mostra) Anthony Browne, i bambini percepiscono tutto e restano in attesa che le porte chiuse vengano aperte.

Un albo illustrato vecchio, ma straordinariamente giovane.

Buona lettura.

a cura della Libreria per bambini Albero delle Storie