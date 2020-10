Le Egadi ripartono da Forgione: “Abbiamo intercettato il bisogno di cambiamento”

Tra i risultati più sorprendenti di questa tornata elettorale c’è sicuramente l’elezione di Francesco Forgione nell’arcipelago delle Egadi. Scossa dalla vicenda giudiziaria che ha travolto l’ex sindaco Pagoto, la comunità egadina – e in particolare l’isola di Favignana – ha accolto la proposta di cambiamento dell’ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, che ha raccolto 1176 preferenze, pari al 49,12%. Alle sua spalle Maria Sinagra con 921 voti (38,47%), mentre è rimasto lontano Salvatore Braschi, che nonostante le buone performance a Levanzo e Marettimo si è fermato a 297 voti, pari al 12,41%. La lista Vivere le Egadi – Forgione Sindaco avrà la maggioranza consiliare, con 8 rappresentanti. Tre eletti per la lista Forza Egadi di Maria Sinagra, cui si aggiunge il seggio che va di diritto alla candidata sindaca giunta al secondo posto. Nessun seggio, invece, per la lista Rinnovamento Egadi – Braschi Sindaco.

“E’ un risultato – commenta Forgione – che riconosce il valore di un progetto civico che ha aggregato nel corso di questi due mesi persone con culture e provenienze diverse. E’ frutto del dialogo con la città e gli operatori economici su due linee di fondo: la ricostruzione di una proposta integrata in chiave turistica, storica e ambientale al di là del binomio sole-mare e la necessità di imprimere una svolta netta alla vita dei cittadini delle Egadi, intercettando con la nostra proposta un bisogno di cambiamento esistente. Ci siamo presentati con una politica gentile, impegnandoci a programmare da subito la prossima stagione estiva e a ricontrattare il rapporto con la Regione a partire dalla questione dei collegamenti. La gente ha capito e ci ha tributato un largo consenso, sia tra i giovani che nel resto della cittadinanza. Adesso però la campagna elettorale è finita e sarò il sindaco di tutti.

Faranno parte della giunta Forgione la giovane Dafne Borgia, Vito Vaccaro e Francesco Sammartano, che sarà il vicesindaco. La prossima settimana sarà verosimilmente nominato il quarto assessore, che dovrebbe essere una figura competente nell’ambito della progettazione con fondi comunitari.