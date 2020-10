Italia Viva si congratula con Grillo, Forgione e Castiglione

Giacomo Scala e Francesca Incandela, coordinatori provinciali di Italia Viva nel trapanese hanno espresso il proprio compiacimento per l’elezione di Massimo Grillo, inviando alla stampa una nota con cui si congratulano con il neo primo cittadino lilybetano per l’affermazione elettorale al primo turno.

“Il partito ha creduto fin da subito in questa candidatura e pur non avendo una propria lista in appoggio ha schierato donne e uomini ottenendo un eccellente risultato. Questo è accaduto non solo a Marsala ma anche a Favignana con l’elezione di Francesco Forgione e a Campobello di Mazara con l’elezione di Giuseppe Castiglione. Ai neo sindaci, a chi si appresta a rappresentare le istituzioni come assessori e consiglieri e ai cittadini, gli auguri di Italia Viva”.