Comunali Marsala: alle 19 i votanti sono stati 24.305 (34,83%)

Alle ore 19 di oggi, hanno votato 24.305 elettori alle amministrative della Città di Marsala.

Quindi circa il 34,83% degli aventi diritto al voto, il 4% in meno rispetto alle elezioni comunali precedenti del maggio 2015. Probabile che sull’affluenza stia pesando anche l’effetto Covid, come del resto sembrava prevedibile alla vigilia. La prossima proiezione è prevista dopo le 22. I seggi riapriranno domani mattina alle 8 e si potrà votare fino alle 14. Dopo di che, comincerà lo spoglio per il sindaco e il Consiglio comunale.