Per le elezioni comunali di Marsala alle ore 22 di oggi hanno già espresso il proprio voto 32.304 elettori per una percentuale pari al 46,29%.



Alla stessa ora del 31 maggio 2015 i votanti erano stati 36.456 per una percentuale del 51,86%, quindi il 5% in meno, oggi.

La prossima rilevazione sull’affluenza domani al termine della votazione. ore 14, alla chiusura definitiva dei seggi elettorali.