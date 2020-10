Incendio nella periferia di Marsala, distrutto un deposito per la lavorazione della plastica

Ancora un devastante incendio nella periferia di Marsala. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in contrada Scacciaiazzo, nella zona sud della città. A fuoco un deposito per la lavorazione della plastica, gestito da Filippo Zingale. Ingente lo spiegamento di uomini e mezzi da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti per circa 12 ore con 14 uomini, 6 automezzi coordinati dal funzionario Leonardo Pipitone e due escavatori messi a disposizione dal Comune di Marsala. Si è resa necessaria tutta la notte per estinguere il rogo ma il bilancio per l’azienda è disastroso in quanto le fiamme hanno coinvolto 2 autocarri, 3 furgoni, un’auto, un container adibito a ufficio e circa 2500 mq di plastica depositata nei pressi del citato container. Sul posto anche la Polizia, che sta indagando sulla vicenda e sull’origine (quasi certamente dolosa) dell’incendio. Considerata la quantità di plastica bruciata è intervenuta sul posto anche l’Arpa per effettuare i necessari rilievi ambientali.