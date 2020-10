Furto di legna nella periferia di Partanna, due arresti

I Carabinieri della Stazione di Partanna, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto il 67enne Antonino Sanfilippo, gravato da precedenti di polizia e il 48enne Gasparino Zinnati. Entrambi partannesi, sono accusati di furto aggravato di legna in una proprietà privata.

Nello specifico, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento da parte del proprietario di un fondo agricolo sito in Contrada “Donzelle”, che aveva udito un sospetto rumore di motoseghe, i militari hanno raggiunto immediatamente il luogo in cui si stava consumando il furto. Sul posto, si sono trovati la strada sbarrata da un grosso tronco appena tagliato e, dopo aver percorso un breve tragitto a piedi, hanno potuto notare la presenza dei due soggetti che, attrezzati di motoseghe e troncarami, stavano tagliando dalla base diversi alberi di mandorlo dislocati all’interno dell’appezzamento. I militari operanti hanno accertato che gli stessi si erano già appropriati di circa 4 metri cubi di legna, caricandoli su un furgoncino.

Per tali motivi, entrambi sono stati condotti presso gli Uffici del Comando Compagnia di Castelvetrano, dove, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto e ristretti presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Nel corso dell’udienza, la competente Autorità Giudiziaria, condividendo pienamente l’operato dei militari dell’Arma, ha convalidato l’arresto di Sanfilippo e Zinnati.