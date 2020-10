Coronavirus: tra nuovi casi e guariti, 277 i positivi nel trapanese

Tra nuovi positivi e guariti gli attuali positivi salgono di poco nel giro di 24 ore. Sono infatti 277 i casi totali (il dato è al netto di decessi e guarigioni) contro i 274 di ieri. Questa la distribuzione territoriale nei vari Comuni della provincia: Alcamo 22; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 4; Castelvetrano 17; Custonaci 4; Erice 18; Favignana 1; Gibellina 0; Marsala 28; Mazara del Vallo 13; Paceco 0; Partanna 12; Poggioreale 1; Salaparuta 5; Salemi 61, Santa Ninfa 7; Trapani 42; Valderice 14; Vita 3, San Vito Lo Capo 3; Petrosino 3.

Ancora un soggetto ricoverato in terapia intensiva, sempre 24 i ricoverati negli altri reparti Covid e 252 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio. I guariti sono stati 6 nelle ultime 24 ore (4 a Salemi, 1 a Marsala, 1 a Erice) per un totale di 294. I decessi restano fermi a quota 10 dall’inizio della pandemia.



Sono stati complessivamente effettuati 31.675 tamponi, 10.447 test sierologici sul personale sanitario, 4.663 test per ricerca di antigene.