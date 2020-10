Polemiche sui social, interviene il commissario della Lega Vito Armato

“In quanto Commissario della Lega Salvini Premier a Marsala confermo che queste polemiche non hanno nulla a che vedere con la politica e che parlarne dimostra solo che contro la Lega non vi sono argomenti, se non il pettegolezzo”. Il riferimento di Vito Armato è a “…quanto accaduto fra la stimata Rossana Titone da una parte e la altrettanto stimata Fanny Montalto dall’altra. Sono solo fatti loro personali, tipici di due donne dal forte carattere che reciprocamente non se le sono mandate a dire e che prima o dopo lo chiariranno.

D’altronde come è facile da riscontrare si è trattato di un colloquio privato senza alcun risvolto politico. È ovvio che nessun deve essere giudicato per l’assenza di cervello o l’eccesso di peso!

Chiarito ciò, non ci resta che rituffarsi nella campagna elettorale. La nostra città ha temi importanti da risolvere come le difficoltà del mondo agricolo, le carenze del settore sanitario, la crisi delle imprese commerciali, artigiane, turismo e sport. Marsala ha l’opportunità di cambiare aria con la candidatura del Sindaco Giacomo Dugo e da ogni parte arrivano complimenti perché il candidato come da tutti conosciuto, sta offrendo a Marsala la possibilità di una guida autorevole e competente”.