A Marsala in visita l’ex Ministro Locatelli per il candidato sindaco Giacomo Dugo (Lega)

E’ stata ieri a Marsala l’on. Alessandra Locatelli, ex Ministro per le disabilità e la famiglia nel primo Governo Conte ed attuale deputato.

L’on. Locatelli ha visitato la città insieme al Candidato Sindaco Giacomo Dugo fermandosi a parlare con i cittadini. “Il momento di emergenza che abbiamo vissuto ci ha insegnato che tutto può succedere e c’è bisogno di attenzione per gli altri, per chi ha più necessità. Serve uno sguardo attento alle persone. La politica deve ascoltare. Noi cerchiamo umilmente di metterci a servizio degli altri e di fermarci se c’è qualcuno che ha bisogno di parlare con noi. Le buone politiche si fanno se si ascolta“, ha dichiarato l’on. Locatelli.

Per l’ex Ministro, Marsala ha bisogno di una persona in grado di cogliere i problemi della città e Giacomo Dugo è la persona giusta, che può stare vicino ai cittadini: “Sono felice che Marsala abbia una possibilità di svolta vera. Giacomo Dugo è un candidato coraggioso, con tante idee, che sta in mezzo alla gente, che riesce a coglierne i problemi, anche quelli piccoli, e che saprà portare avanti grandi progetti. E’ la persona giusta per Marsala, ha detto.

“Ringrazio l’on. Locatelli di essere stata con noi così come tutti i rappresentanti del mondo politico che in questi giorni hanno accolto il nostro invito a venire a Marsala: dall’europarlamentare Annalisa Tardino al senatore Stefano Candiani, al dirigente della Lega ed assessore regionale Alberto Samonà, senza contare coloro che saranno con noi nei prossimi giorni – dice il candidato sindaco per Marsala, Giacomo Dugo -. Questo dimostra ancora una volta che la Lega è una squadra che lavora sui territori e per i territori mettendo insieme la città, la Regione, il Governo nazionale e l’Europa. Insieme porteremo avanti i tanti progetti per Marsala: dai problemi urgenti – come la sistemazione della rete idrica o le carenze del sistema ospedaliero – ai grandi progetti di sviluppo come la rivalorizzazione dei borghi rurali, del vino Marsala e del suo Consorzio di Tutela o i grandi eventi per lo sport e turismo. I cittadini sono sempre più consapevoli di questo: ogni giorno vedo crescere i consensi e l’entusiasmo intorno alla mia idea di città. Ormai siamo certi di andare al ballottaggio”.