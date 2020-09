Il Giro d’Italia torna nel trapanese. Quella volta a Marsala per il “Centenario” dell’Unità. IL VIDEO

Novant’anni fa, il 17 maggio 1930, il Giro d’Italia – oggi alla sua 103° edizione – attraversò lo Stretto di Messina per la prima volta. Adesso la grande ripartenza di una delle più grandi manifestazioni ciclistiche mondiali, torna in Sicilia nel 2021. Si inizia il 3 ottobre da Monreale, primissima volta per la città normanna, con il Duomo del 1174 definito «il tempio più bello del mondo» e i mosaici bizantini, a fare da sfondo. Domenica 4 ottobre la seconda tappa ad Alcamo e Agrigento, che toccherà il trapanese e il Belice, attraversando anche Partanna, prima di sfiorare Selinunte, scivolare verso la costa di Sciacca e arrivare ad Agrigento in leggera salita con vista sulla Valle dei Templi. A Partanna, in particolare, la tappa seguirà questo itinerario: Viale Papa Giovanni XXIII, via Filippo Turati, Via Franco Caracci, Via Cialona, Viale d’Italia, Via Palermo, Via Libertà, Via La Masa, SP San Rocco, SS 188, bivio Cappuccini, Via Castelvetrano fino a raggiungere lo scorrimento veloce Castelvetrano – Sciacca in direzione Menfi.

Le prime due sono le tappe nuove, la terza e la quarta prevedono l’arrivo in salita sull’Etna a Piano Provenzana (1.775 metri) dal versante inedito di Linguaglossa, 9% nei 2 km finali, e volata a Villafranca Tirrena, nel Messinese, le strade di allenamento del grande Nibali.

IL VIDEO – GIRO D’ITALIA, MARSALA 1961:

Una Sicilia inedita, quindi, per il Giro d’Italia che nel 1961, fu chiamato del “Centenario” per celebrare l’Unità d’Italia a Marsala che diede, con lo sbarco di Garibaldi, l’inizio proprio all’Unità del Paese. La tappa Marsala-Palermo di 144 km si svolse il 24 maggio 1961 e fu storica. Migliaia di biciclette che attraversarono il centro storico lilybetano fino alle periferie, con altrettante migliaia e migliaia di persone riversante in strada e sui balconi a incitare i ciclisti. Sull’isola, 4 delle 21 tappe della corsa, che si chiuderà a Milano domenica 25 ottobre.