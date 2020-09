Petrosino, riprendono le attività al micro-nido comunale “Franca Rame”

Hanno preso il via questa mattina le attività didattiche al micro-nido comunale Franca Rame. Le operatrici hanno accolto i 12 bambini aventi diritto. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Facciolo. “Quello che si è appena aperto è un anno sicuramente particolare e che richiede molta attenzione. Abbiamo messo a punto tutte le precauzioni del caso per garantire alla comunità un servizio essenziale e fondamentale e per poter iniziare nei tempi giusti. Auguro ai bimbi che frequentano l’asilo e a tutte le operatrici un buon anno”.

Le attività si svolgeranno in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le linee guida stabilite dalla normativa vigente. L’assessore Facciolo informa, altresì, che è stato anche avviato il servizio di assistenza e autonomia alla comunicazione nelle scuole di pertinenza comunale. A breve, infine, ripartiranno le attività del Centro Diurno per gli anziani.