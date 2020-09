Scrive Carlo Zerilli sulle elezioni a Marsala: “Con Di Girolamo la città si è rialzata”

Voglio condividere questa mia lettera, che non è un vero e proprio intervento elettorale, ma la semplice manifestazione del pensiero nell’ambito di questa campagna elettorale da parte di un semplice cittadino marsalese, che si è sempre interessato alla politica locale.

Alle scorse elezioni amministrative ho sostenuto con grande piacere ed entusiasmo la candidatura di Alberto Di Girolamo, consapevole di sostenerlo per il bene della nostra città. Alberto Di Girolamo è una persona per bene e capace, di cui oggi mi sento orgoglioso.

Dobbiamo ricordare che il Sindaco Alberto Di Girolamo ha dovuto amministrare la città di Marsala che per un lungo periodo è stata commissariata per le note vicende che tutti conosciamo. Nonostante abbia trovato una città in ginocchio, il Sindaco Di Girolamo subito con la sua giunta ha cominciato a lavorare con impegno e passione, ma soprattutto con la massima trasparenza e legalità.

Oggi possiamo dire che grazie a questa amministrazione, politicamente schierata al centro sinistra, la nostra citta di Marsala si è rialzata e “cammina con le proprie gambe”.

Inoltre voglio precisare che Alberto Di Girolamo, che fa politica solo per passione, oltre a saper fare bene il medico ha saputo pure ben svolgere il ruolo di Sindaco. Alberto Di Girolamo non è nato in famiglie agiate, non è stato come si suol dire “figlio di papà” ma è figlio di bracciante agricolo e si è dimostrato capace di fare tante cose.

Mi auguro che questa campagna elettorale venga svolta in modo civile e veritiero. La politica di oggi ha tanto bisogno di verità, anche per poter recuperare la credibilità perduta. Enrico Berlinguer diceva che “la vera priorità dell’Italia è la questione morale”.

Nell’ambito di questa campagna elettorale il centro sinistra si limiterà a portare a conoscenza dei cittadini marsalesi tutto ciò che l’amministrazione Di Girolamo è riuscita a svolgere in questi cinque anni di mandato, ciò che è già in fase di realizzazione e ciò che sarà il programma per il futuro della nostra città.

Come nello stile del centro sinistra, senza sventolare bandiere propagandistiche. Tali bandiere di pura propaganda verranno lasciate ai legittimi proprietari del centro destra come Slavini, Meloni e Berlusconi.

Al candidato sindaco Massimo Grillo , che si presenta per la seconda volta, voglio dire che, dopo il suo operato da dirigente politico, parlamentare e assessore regionale, già alle scorse elezioni gli elettori marsalesi hanno espresso il loro giudizio altamente negativo nei suoi confronti. Non è soltanto colpa di Massimo Grillo, ma anche di tutti i suoi sostenitori che gli stanno intorno.

Ancora una volta Massimo Grillo ha voluto inserire nella propria coalizione tutti quanti, commettendo sempre lo stesso errore del passato. Grillo non si è reso conto ancora che il giudizio politico di molti italiani è cambiato. Non si vuole più premiare la “politica confusionale” che non lascia emergere chiarezza..

La gente non vuole più sentire le facili promesse per scopi puramente elettorali. Non vengono più tollerati i così detti “politici ballerini” che passano da una parte all’altra del campo senza le dovute motivazioni. Questo è quello che fa perdere la credibilità nella politica, che è invece indispensabile per poter costruire un paese migliore.

Quello che fanno tali persone non è politica, la politica è un’altra cosa: è passione, coerenza, impegno sociale.

I giovani, che sono il futuro, per avvicinarsi alla politica vogliono vedere legalità e trasparenza, valori indispensabili per un paese civile e democratico come il nostro.

Non voglio neppure pensare cosa potrà succedere nella spartizione dei ruoli se dovesse vincere il centro destra di Massimo Grillo, con questa sua larga coalizione.

Ma poiché ho rispetto della sua persona, voglio rassicurare Massimo Grillo che tale eventuale problema non sussisterà perché il nostro centro sinistra vincerà!

E se i cittadini saranno informati con la verità su tutto ciò che l’amministrazione Di Girolamo ha fatto per la nostra città e sul programma per il futuro vinceremo con certezza al primo turno!

Ma, come è giusto, faccio a Massimo Grillo i più sinceri auguri affinché possa avere un risultato dignitoso. Questo vale anche per tutti gli altri candidati.

Al notaio Salvatore Lombardo, che per la seconda volta consecutiva sostiene il centro destra di Massimo Grillo, nonostante sia molto dispiaciuto in quanto è una persona che rispetto, vorrei chiedere come ha fatto a dimenticare il suo “popolo di centro sinistra”, che per tre candidature consecutive lo ha sostenuto con la massima lealtà. Come ha potuto dimenticare i tanti attivisti e simpatizzanti che lo hanno sostenuto trascurando i propri impegni personali?

Sono tanti che mi chiedono quale sia la motivazione di questa scelta del notaio Lombardo, ma io sono sicuro che lui non ne ha!

Voglio concludere questa lettera con un invito agli elettori marsalesi affinché il 4-5 ottobre, quando andranno a votare nei seggi elettorali, oltre a rispettare le regole per il coronavirus, per il bene della nostra Marsala votino secondo coscienza!

Carlo Zerilli