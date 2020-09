Coronavirus, altri 107 casi in Sicilia

Sono 107 i nuovi casi in Sicilia di domenica 27 settembre, che fa salire il numero dei contagiati attuali a 2.656: 268 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e 2.377 in isolamento domiciliare.

Crescono i deceduti: 308, due in più rispetto a ieri. Sono 6.683 i casi totali, 3.726 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 4.202. La Regione Sicilia ha comunicato che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, 7 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa.

Dei 107 nuovi casi, oltre la metà, ben 66, sono riferibili alla provincia di Palermo; 14 a quella di Catania, 10 a Enna, 6 a Messina e a Caltanissetta, 3 a Ragusa, uno a Agrigento e Trapani. Zero nuovi contagi nella provincia di Siracusa.

A Palermo secondo caso di alunno positivo all’Educandato Maria Adelaide di corso Calatafimi e per tutti i ragazzi delle scuole medie scatta la didattica integrata a distanza.