A Mazara violazioni al Codice della Strada, guida su mezzi sequestrati e sotto effetto di alcol

A Mazara del Vallo, nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal cosiddetto fenomeno della movida. Ciò in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno deferito in stato di libertà per reati quali, guida senza patente, rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico ed evasione:

Un 69enne fermato alla guida di un ciclomotore (veicolo risultato sottoposto a sequestro, privo di assicurazione e revisione) con patente di guida revocata recidivo nel biennio; un 28enne che fermato alla guida della propria autovettura in apparente stato di ubriachezza, rifiutava di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Un 40enne sorpreso fuori dalla propria abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari. Nel corso del servizio sono state operate due perquisizioni personali e veicolari, controllati 30 soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, 48 veicoli, 65 persone, elevando 6 sanzioni per contravvenzione al codice della strada, oltre al sequestrato due veicoli. Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, proseguirà nell’espletamento di questi specifici servizi di controllo del territorio soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva e quindi di un maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori al fine di contribuire a mantenimento della pubblica sicurezza e alla tule della cittadinanza.