Petrosino migliora le spiagge libere e le rende più accessibili a tutti

Il Comune di Petrosino è tra i comuni trapanesi che hanno ottenuto dalla Regione Siciliana un finanziamento, in questo caso di oltre 50 mila euro, destinati a migliorare la qualità, la fruibilità e l’accessibilità del proprio litorale. Grazie ai finanziamenti regionali assegnati nell’ambito delle misure dedicate alla valorizzazione delle aree costiere, il Comune potrà realizzare interventi mirati alla pulizia degli arenili, al miglioramento del decoro delle spiagge e al potenziamento dei servizi destinati a residenti e visitatori. Una parte delle risorse sarà inoltre destinata all’acquisto e alla posa in opera di passerelle e altre strutture finalizzate a garantire una migliore accessibilità delle spiagge libere alle persone con disabilità, rendendo il litorale sempre più inclusivo e accogliente. Complessivamente, Petrosino potrà contare su oltre 50.000 euro di fondi regionali da investire lungo la fascia costiera, con interventi che coniugano tutela ambientale, accessibilità, sicurezza e valorizzazione turistica.Le nuove risorse si aggiungono ai circa 30.000 euro già ottenuti dall’Amministrazione comunale e attualmente utilizzati per le attività di pulizia e manutenzione del litorale nel corso della stagione estiva, portando a oltre 80.000 euro l’ammontare complessivo dei finanziamenti intercettati per la valorizzazione delle spiagge e litorale .

“Si tratta di un risultato importante – affermano il Sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore Antonella Pipitone – che conferma l’attenzione verso il nostro territorio e ci consente di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti sulle nostre spiagge. Da sempre lavoriamo per intercettare risorse aggiuntive provenienti da bandi e finanziamenti sovracomunali, così da affiancare e rafforzare gli investimenti previsti dal bilancio comunale. Ogni contributo ottenuto rappresenta un’opportunità concreta per migliorare i servizi, realizzare interventi utili alla collettività e valorizzare una delle principali risorse di Petrosino, garantendo al contempo maggiore inclusione, decoro e accoglienza per la comunità e per i turisti”.