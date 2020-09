A Terrasini convegno sul turismo. Premiata anche l’Airgest

“Vettori aerei e sistemi aeroportuali per far decollare il turismo” è stato uno dei temi dibattuti in occasione della giornata di apertura della 22^ edizione di Travel Expo 2020, la borsa globale dei turismi, la prima a svolgersi in Europa dopo il lockdown a cui ha preso parte anche il management dell’aeroportoVincenzo Florio di Trapani Birgi.

Durante l’evento sono stati proclamati i Magnifici Sette, i riconoscimenti dedicati a personaggi sia del pubblico che del privato che hanno fatto, o stanno facendo, grande il turismo in Sicilia e, tra questi, a riceverlo è stato anche il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

Durante il corso della kermesse che si svolge a Città del Mare a Terrasini e che si concluderà domenica 27 settembre si è svolto un tavolo tecnico dedicato al sistema aeroportuale siciliano con i vertici della Sac, della Soaco, di Gesap e di Airgest. Presenti, oltre al presidente di Airgest, Giovanni Scalia amministratore delegato di Gesap, Luigi Vallero di Dat Danish Air Transport, il presidente della Soaco di Comiso, Giuseppe Mistretta.