Il confronto tra i sindaci dell’Ande. Giuseppina Passalacqua: “Un’occasione per conoscere i programmi”

Torna domenica a Marsala il tradizionale appuntamento che la sezione locale dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici organizza in occasione delle elezioni amministrative. Di fatto, dall’inizio degli anni ’90, con la nuova legge sull’elezione diretta dei sindaci, l’Ande ha sempre organizzato un confronto tra i candidati alla carica di primo cittadino, allo scopo di consentire ai cittadini di conoscere meglio i rispettivi programmi e le idee per il futuro di Marsala. Quest’anno, l’iniziativa si terrà domenica 27 settembre alle ore 18, nell’atrio esterno del Complesso monumentale San Pietro. Come da prassi, sono stati invitati tutti (Alberto Di Girolamo, Giacomo Dugo, Sebastiano Grasso, Massimo Grillo e Aldo Rodriquez) nell’auspicio che si potrà contare sulla partecipazione di tutti e cinque i contendenti. Inevitabilmente, si dovrà fare i conti con le misure anti Covid che consentiranno l’accesso a non più di 200 partecipanti, in modo da assicurare il rispetto delle norme in vigore per contenere l’aumento dei contagi. “Ci sono state poi altre iniziative di questo tipo – spiega la presidente dell’Ande di Marsala Giuseppina Passalacqua – ma mi piace sottolineare che i primi a organizzarla siamo stati noi e finora è sempre stato un successo. A tutti i candidati saranno rivolte le stesse domande, in modo che si possano focalizzare i principali aspetti programmatici delle diverse coalizioni. Ognuno avrà tre minuti a disposizione per rispondere ad ognuna delle cinque domande che abbiamo preparato. Dopo di che, potranno rispondere alle domande del pubblico”.