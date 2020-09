Prima gara del Marsala Calcio al Municipale contro la Parmonval, ecco il nuovo logo

Il Marsala Calcio, per la seconda gara del Campionato di Eccellenza Sicilia Girone A, incontrerà la Parmonval tra le mura amiche di un “Nino Lombardo Angotta” vuoto di tifosi, a causa delle restrizioni Covid. Domenica 27 settembre, alle ore 15.30, gli azzurri guidati da Mister Tortora, cercheranno di acciuffare tre punti, dopo il pari rimediato in trasferta contro la Nissa.

In un momento non facile per l’assetto societario, ci vuole fiducia nell’ambiente e una vittoria sarebbe la “manna dal cielo”. Arbitrerà la gara Anna Frazza della sezione di schio, coadiuvata dai guardalinee Salvatore Totaro e Antonino Spano entrambi della sezione di Messina. Intanto la società sulla pagina Facebook ha presentato i giocatori e il nuovissimo logo.