Da lunedì scorso hanno preso il via i 4 Cantieri Lavoro che consentiranno nell’arco di 45-60 giorni di rifare i marciapiedi nella zona delle Case Popolari di via Circonvallazione, di fronte alla Caserma della Polizia Municipale, in via Istria.

I lavori coordinati dal geometra Mimmo Parrinello dell’Ufficio tecnico comunale, vengono effettuati con personale esterno assunto tramite liste di collocamento (77 unità). Non vi saranno limitazioni per la circolazione veicolare nelle due aree.