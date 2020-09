Marsala 2020: a sostegno di Di Girolamo arrivano Fava e Bartolo

Importante appuntamento elettorale domani, venerdì 25 settembre alle ore 19.30 nella sala conferenze dell’Hotel President, a Marsala, per il candidato sindaco Alberto Di Girolamo. In sostegno della sua candidatura interverranno il deputato regionale Claudio Fava, leader del Movimento politico “Cento Passi per la Sicilia” e il medico ed europarlamentare di Democrazia Solidale Pietro Bartolo.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid-19 e pertanto gli ingressi saranno limitati in base alle regole previste dal protocollo di sicurezza nazionale.