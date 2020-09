Spettacoli incerti ma nel 2021 all’Impero grandi eventi… salvo Covid

Con il settore Spettacoli in piena incertezza, a causa della pandemia ancora in corso, alcuni eventi o iniziative sono con pubblico ridotto o contingentato, mentre altre situazione “live” sono state rinviate tra inverno 2020 ed il prossimo anno. Al momento a Marsala ci sono tre eventi in programma. Il 9 gennaio 2021, alle ore 21, è previsto lo spettacolo della Compagnia dell’Opera di Mosca che porterà in scena “La Vedova Allegra” un’operetta in tre parti di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo Stein, dalla commedia “L’Attaché d’ambassade” di Henri Meilhac.

Il 20 gennaio torna con il “Lago dei Cigni” a Marsala il Balletto di San Pietroburgo che riscuote sempre molto successo all’Impero. Si inizia alle ore 21. Dopo tanti rinvii causa Covid-19, la band “Le Vibrazioni” calcheranno il palco lilybetano il 15 gennaio 2021 con l’Orchestra diretta da Beppe Vessicchio che per l’occasione riarrangierà il repertorio di Sarcina e soci. Concerto che inizierà per le 21.30. Tutti gli spettacoli ovviamente potranno subire variazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Su Ticketone alcuni biglietti sono già disponibili.