Coronavirus: in Provincia 298 casi totali. A Marsala positiva donna incinta

Un nuovo importante caso si registra oggi a Marsala: una donna incinta è stata trovata positiva al Coronavirus e si trova ricoverata all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara de Vallo, sotto controllo. L’Asp sta cercando di contattare chi ha incontrato la donna.

Lo conferma l’Asp, Azienda Sanitaria provinciale, che ha reso noto anche il totale degli attuali positivi, ovvero 298 (il dato è al netto di decessi e guarigioni), così distribuiti:

Alcamo 33; Buseto Palizzolo 21; Calatafimi-Segesta 13; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 6; Castelvetrano 16; Custonaci 2; Erice 21; Gibellina 0; Marsala 35; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 11; Poggioreale 1; Salaparuta 2; Salemi 48, Santa Ninfa 10; Trapani 50; Valderice 8; Vita 2, San Vito Lo Capo 3; Petrosino 5.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 13, i guariti 163 e le persone in isolamento domiciliare obbligatorio 285. I decessi sono 7 (l’ultima l’ultranovantenne morta all’ospedale di Palermo).

I tamponi effettuati in totale sono 29.471, i test sierologici sul personale sanitario 10.302, i test per ricerca antigene 3.131.

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.