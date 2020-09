Petrosino: inizia la scuola, il video-messaggio dell’assessore Cappello

Domani inizia l’anno scolastico anche a Petrosino. Un momento particolare per la comunità, soprattutto quella dell’Istituto “G. Nosengo” che ha registrato alcuni casi di Covid. A tal fine, l’assessore Federica Cappello, ha voluto inviare un video messaggio alla comunità studentesca:

Care Mamme, cari Papà, cari studenti di Petrosino, Domani inizia l’anno scolastico. Un momento, che dopo mesi di sospensione, abbiamo atteso con un mix di sentimenti contrapposti tra loro. Da un lato con trepidazione, perché riconosciamo il valore altissimo dell’istruzione nella formazione delle giovani generazioni. Dall’altro con molta attenzione, perché siamo tutti coscienti che il momento emergenziale non è ancora superato. Preoccupazioni che, credetemi, comprendiamo e condividiamo tutte. Il Comune di Petrosino negli ultimi mesi ha lavorato costantemente con i dirigenti scolastici, un buon esempio di dialogo e fattiva collaborazione. E dico subito che la prima bella notizia è stata comunicata dal dirigente: tutto il personale scolastico si è sottoposto ai test e tutti sono risultati negativi. Le azioni di prevenzione, per quanto riguarda la parte di competenza del Comune, ve li rappresenta l’assessore Federica Cappello in questo video che vi allego. Mi preme infine chiarire un aspetto che, purtroppo è stato oggetto di comunicazioni false e totalmente infondate. Voglio chiarire, infatti, che il Sindaco non può chiudere le scuole arbitrariamente. E non deve mai farlo a suo piacimento perché si tratta di un servizio pubblico e qualora venisse interrotto senza un valido motivo si commetterebbe un grave reato. La scuola, semmai, può essere chiusa solo e soltanto su proposta dell’azienda sanitaria provinciale qualora ne ravveda i presupposti. Mentre gli orari e ogni decisione sulla didattica, per esempio i doppi turni, compete esclusivamente ai dirigenti scolastici. Ai genitori e agli studenti ogni altra decisione. Capisco che Petrosino ha ancora alcuni casi di contagiati e che solo nelle ultime due settimane ci troviamo ad affrontare questa nuova situazione. Ma altre città italiane e anche vicine a noi con molti più casi hanno lo stesso problema e si va avanti ugualmente. Mentre qualche comune nel palermitano ha chiuso solo perché dentro o vicinissimo a focolai conclamati. Perciò, vi prego, siate scrupolosi ma anche fiduciosi. Auguro a tutti quanti voi un anno sereno e ricco di sapere. Impareremo tutti perfino dalle difficoltà che siamo ogni giorno chiamati ad affrontare. La scuola riparte! Publiée par Gaspare Giacalone sur Mercredi 23 septembre 2020

Diverse sono le iniziative approntate dal Comune di Petrosino per la sicurezza nelle scuole del territorio. L’Ente ad esempio, ha ricevuto un finanziamento dal Ministero dell’Istruzione per la riqualificazione dello spazio esterno della scuola Baglio. In queste settimane gli operai comunali hanno pulito gli spazi esterni. “Abbiamo anche compiuto interventi di manutenzione straordinaria nelle diverse scuole – afferma Cappello nel video-messaggio Facebook –, nel plesso Fanclulli, Torreggiano e Baglio. Ed è stata effettuata la sanificazione dei vari plessi. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, gli autisti hanno lavorato per rendere gli Scuolabus accessibili. Sono stati ridotti i numeri dei posti a sedere, per il rispetto del distanziamento, ma ad accoglierli ci saranno autisti e collaboratrici che misureranno la temperatura con termoscanner e li accompagneranno nei posti specifici. Potranno sedersi assieme, quei ragazzi che fanno parte dello stesso nucleo familiare. L’Ufficio di Pubblica Istruzione invece sta lavorando per il servizio di refezione scolastica che quest’anno si terrà all’interno delle aule stesse. Contiamo sulla collaborazione di tutti”.