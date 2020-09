Coronavirus nel trapanese, 292 i positivi. A Erice 5 casi in più, a Marsala 4 in meno

Sono 292 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, secondo l’ultimo report diffuso dall’Asp di Trapani. Questa la ripartizione territoriale: Alcamo 30 (+2 rispetto a ieri); Buseto Palizzolo 21 (+2); Calatafimi-Segesta 15 (-2); Castellammare del Golfo 7 (-1); Castelvetrano 19 (+1); Custonaci 2; Erice 20 (+5); Marsala 32 (-4); Mazara del Vallo 12; Partanna 11; Poggioreale 1 (+1); Salemi 47 (+1), Santa Ninfa 7; Trapani 51 (-4); Valderice 8 (+1); Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 5.

Sono sempre 13 i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie siciliane, dislocati tra Palermo, Caltaniessetta e Mazara del Vallo. Sale invece a 279 il numero dei soggetti che si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio, dove si fermeranno fino al completamento del processo di negativizzazione. Sale anche il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in provincia di Trapani (29.240), mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private del territorio sono 10.260. I test per ricerca antigene sono, infine, 3.020. L’Asp conferma che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena prosegue, attraverso i test per la diagnosi del Covid-19.