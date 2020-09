Referendum: urne aperte fino alle 15. Bassa l’affluenza in Sicilia

Urne riaperte da questa mattina alle 7 per la seconda giornata della consultazione referendaria relativa al cosiddetto “taglio dei parlamentari”. I cittadini italiani avranno tempo fino alle 15, muniti del certificato elettorale e del documento di identità, per recarsi al seggio elettorale di appartenenza per esprimere il proprio voto.

L’affluenza media nazionale, aggiornata alle 23 di ieri sera, era di circa il 40%. Decisamente più bassa in Sicilia (24,78%), dove il dato più bassi si è registrato in provincia di Trapani (23,39%).

Questa la media di votanti nei 24 Comuni del trapanese: Alcamo 26,72%, Buseto Palizzolo 26,10%, Calatafimi Segesta 19,45%, Campobello di Mazara 21,53%, Castellammare del Golfo 22,95%, Castelvetrano 21,24%, Custonaci 21,49%, Erice 23,52%, Favignana 20,20%, Gibellina 31,47%, Marsala 23,58%, Mazara del Vallo 22,29%, Paceco 24,70%, Pantelleria 13,28%, Partanna 27,76%, Petrosino 18,07%, Poggioreale 27,22%, Salaparuta 28,25%, Salemi 23,40%, San Vito lo Capo 16,89%, Santa Ninfa 31,81%, Trapani 23,19%, Valderice 25,75%, Vita 24,81%.