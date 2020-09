Marsala: infermiera del “Paolo Borsellino” positiva al Covid

Un’infermiera in servizio presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è risultata positiva al Coronavirus. Meno di 40 anni di età, la donna si trova in isolamento domiciliare obbligatorio. L’Asp ha fatto scattare l’indagine epidemiologica per risalire a tutti i contatti. Ad ogni modo, pare che il contagio sia avvenuto in ambito familiare e non in sede ospedaliera.

Non si è resa necessaria la chiusura del reparto in cui lavora l’infermiera, in quanto il nosocomio lilybetano è soggetto a quotidiane procedure di sanificazione e tutto il personale è dotato di adeguati dispositivi di protezione anticontagio. In mattinata si era parlato anche di un secondo caso, riguardante un’altra infermiera in servizio al “Paolo Borsellino”, su cui però, al momento, non ci sono conferme ufficiali.