Referendum: bassa affluenza nel trapanese alle ore 12

Aggiornamento ore 12: Poco meno del 6% i votanti in provincia di Trapani per il referendum costituzionale. La media nei 24 Comuni del trapanese è del 5,98%. Il dato più alto è quello di Santa Ninfa (8.25%), mentre il più basso si è registrato a Petrosino (3,37%). Discreta affluenza anche nelle Egadi (7,87%) e a Erice (7,06%). Per quanto riguarda i centri più popolosi, a Mazara ha votato il 6,93% degli aventi diritto, ad Alcamo il 6,66%, a Castelvetrano il 6,64%, a Trapani il 6%, a Marsala il 5,27%.

Completano il quadro provinciale Buseto Palizzolo (4,82%), Calatafimi Segesta (4,27%), Campobello di Mazara (6,28%), Castellammare del Golfo (4,88%), Custonaci (4,82%), Gibellina (5,41%), Paceco (6,46%), Partanna (5,69%), Pantelleria (3,44%), Poggioreale (4,52%), Salaparuta (4,48%), Salemi (5,45%), San Vito Lo Capo (4,68%), Valderice (6,18%) e Vita (5,05%).

Complessivamente, nelle 390 sezioni siciliane, ha votato il 6,41% degli aventi diritto. La provincia in cui si è votato di più è finora Siracusa, quella in cui si è votato di meno Agrigento.

La prossima rilevazione è prevista alle 19.

***

Seggi aperti, da stamattina alle 7, in tutta Italia per il referendum confermativo sul cosiddetto “taglio dei parlamentari”. Sono 46.415.806 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti su un totale di 61.622 sezioni. Fino alle 23 di stasera e domani, dalle 7 alle 15, gli italiani potranno recarsi ai seggi per esprimere il proprio voto. In caso di vittoria del Sì, il Parlamento italiano passerà da 945 a 600 rappresentanti, distribuiti tra i 400 della Camera e i 200 del Senato. In caso di vittoria del No, resterà invariata l’attuale composizione (630 alla Camera e 315 al Senato).

Si tratta, com’è noto, di un referendum costituzionale (o confermativo), per cui non è previsto un quorum per ritenere valida la consultazione: si procede, pertanto, al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero dei partecipanti (per il referendum abrogativo, invece, la consultazione è valida solo se si supera il 50% più uno dei votanti. Si ricorre al referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali.

Il precedente più recente risale al 4 dicembre 2016, quando gli italiani furono chiamati ad esprimersi sulla riforma costituzionale promossa da Matteo Renzi, che intendeva superare il cosiddetto bicameralismo paritario tra i due rami del Parlamento. In quell’occasione, si registrò una buona partecipazione, con un’affluenza alle urne del 65,48% (com’è noto, il No prevalse sul Sì, con il 59,12%).

L’odierna consultazione referendaria era stata inizialmente fissata per il 29 marzo scorso, ma si rese necessario un rinvio a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, che aveva comportato in quella fase un serrato lockdown, chiaramente incompatibile con il flusso della popolazione elettorale ai seggi. Nonostante la riapertura, restano in vigore le misure di contenimento del contagio, che prevedono l’obbligo della mascherina e il divieto di assembramenti con ingressi contingentati.