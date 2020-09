Referendum: a Erice come fare per ritirare la nuova tessera elettorale

In vista del prossimo referendum popolare costituzionale indetto per il 20 e 21 settembre prossimo si invitano gli elettori residenti nel Comune di Erice che abbiano smarrito o completato la tessera elettorale per esaurimento degli spazi disponibili per la certificazione del voto a presentarsi, presso l’Ufficio Elettorale, sito in Viale Crocci, 1 – SP n. 52 contrada Rigaletta Milo (muniti della tessera in caso di completamento) per ritirare il duplicato.

Le tessere elettorali ristampate dovranno essere ritirate a cura del diretto interessato o, se impossibilitato, da persona munita di apposita delega e di copia del documento d’identità dell’intestatario della tessera. Mentre per il rilascio o rinnovo delle carte di identità, gli elettori possono recarsi presso gli uffici Demografici comunali di: Ufficio Centrale: Via Nunzio Nasi; Ufficio Rigaletta: Viale Crocci, 1; Ufficio Trentapiedi: Via Lido di Venere, 2 L’Ufficio Elettorale e gli uffici Anagrafe, sono aperti nei seguenti orari: da martedì 15 a venerdì 18 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,45; sabato 19: 9,00 – 18,00.

Nelle giornate di svolgimento delle di voto: domenica 20: dalle 7,00 alle ore 23,00; lunedì dalle ore 7:00 fino alle 17:30.