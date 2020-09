Petrosino: si è insediato il Consigliere comunale Aldo Caradonna

Si è insediato ufficialmente ieri sera il neo Consigliere comunale di Petrosino, Aldo Caradonna, che è subentrato al Consigliere dimissionario Andrea Marino. Caradonna, primo dei non eletti nella lista “Adesso il Futuro” alle elezioni amministrative del 2017, ha prestato giuramento durante la seduta di consiglio tenutasi all’interno del Centro Polivalente.

Nel corso del suo insediamento, il Consigliere Caradonna ha dichiarato: “Ho accettato con orgoglio di ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale. Svolgerò tale incarico con impegno a sostegno della collettività e per la crescita del territorio petrosileno. Non farò parte di alcun gruppo consiliare, sarò indipendente e valuterò caso per caso gli atti che verranno sottoposti al Consiglio comunale”.