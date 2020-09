Scuola: a Marsala e Petrosino quasi tutte iniziano il 24. Ma tanti i dubbi

Doveva essere il primo giorno di scuola quello di lunedì prossimo, invece saranno pochissimi gli istituti che suoneranno la campanella lunedì 14. Tra gli istituti superiori sarà il Tecnico Commerciale “Garibaldi” ad iniziare le attività già lunedì 14 allineandosi alle direttive nazionali. La sede di via Fici dello stesso Istituto però, il 20 e 21 settembre sarà sede di seggio elettorale per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e ciò vuol dire che la scuola dovrà restare chiusa per consentire dopo per effettuare la sanificazione dei locali.

A Petrosino l’Istituto per Geometri visto anche il numero di iscritti e la capienza dell’edificio inizierà le lezioni il 14 sia per il diurno che per il serale. Tutti gli altri istituti superiori inizieranno le lezioni il 24 settembre. Più complessa la situazione dell’Alberghiero e dell’Agrario che assieme al Professionale per l’Agricoltura che ha sede a Strasatti, inizieranno le lezioni lunedì 21 settembre. “Abbiamo avuto – ci ha detto il preside Pocorobba – la possibilità di usufruire di tre aule del vicino locale che ospita la Facoltà di Enologia dell’Università di Palermo. Per quanto attiene al personale aspettiamo ancora, come da nostra richiesta, l’assegnazione di alcuni insegnanti che ancora non c’è stata”.

Per quanto concerne gli Istituti Comprensivi di Marsala e Petrosino, le dirigenze scolastiche hanno deciso concordemente di iniziare il nuovo anno scolastico il 24 settembre. Dal “Sirtori” al “Garibaldi”, passando per i Circoli Didattici – come il Cavour – le scuole dell’infanzia, primarie e le medie, cercano di uniformarsi in vista di un inizio ancora molto incerto. Il vero problema sono i banchi che non sono ancora arrivati dal Ministero. Pare invece che all’Istituto Comprensivo “Nosengo” di Petrosino abbia la situazione sia migliore e che il preside Inglese si sia già adeguato e tra pochi giorni svelerà il ‘piano’ adottato; qui la scuola prenderà il via pure il 24. Le due scuole medie del centro cittadino, “Vincenzo Pipitone” e “Giuseppe Mazzini”, hanno lavorato per adeguarsi alle norme. Sono previsti ingressi separati dalle uscite e classi che verranno sdoppiate. “Comunque – ci ha detto la preside Mariella Parrinello – in ottemperanza a quanto stabilito dal protocollo nazionale le lezioni il prossimo 24 settembre in inizieranno regolarmente”.

Altra questione è relativa alle mascherine. Il Premier Conte aveva annunciato che la scuola avrebbe fornito i dispositivi; da quanto sappiamo, sono in gran parte arrivati, ma forse serviranno a coprire tre giorni appena di attività scolastiche. E dopo cosa accadrà, visto che le famiglie hanno già chiamato le scuole per avere maggiori informazioni e tutele?. Alcuni dirigenti scolastici hanno fatto già sapere ai genitori che gli studenti devono portare da casa le loro mascherine. Un altro step è quello della nomina supplenti che ancora non è avvenuta, cosa ben più grave, per il vero, al Nord. Giorni fa inoltre, con gli insegnanti e il personale ATA chiamati ad effettuare i test, era sorta una preoccupazione perché in alcuni istituti – per fortuna pochi – gli esiti erano stati positivi. Questi questi casi poi, a seguito di tampone, sono risultati negativi e tutto è tornato alla normalità, ma un vero è proprio allarme si era creato.

Insomma, gli istituti in vista della adeguata strumentazione stanno cercando un piano per adeguarsi e svolgere le lezioni in sicurezza, garantendo un distanziamento base. Non sarà facile, con la consapevolezza che – tra indecisioni e linee guida a volte poco chiare dal Governo – si dovrà comunque tornare a scuola. Per quanto riguarda i servizi, l’Istituzione comunale “Marsala Schola” ha reso noto che sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus di trasporto scolastico per il nuovo anno. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, la capienza massima consentita non potrà superare l’80% dei posti omologati. Le famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che intendono usufruire del servizio scuolabus devono inviare la richiesta ad una delle seguenti mail: marsalaschola@comune.marsala.tp.it – istituzionecomunalemarsalaschola@gigapec.it Il modello-richiesta è scaricabile dal sito www.marsalaschola.it.