Coronavirus: in Sicilia nuovi 104 casi, in Italia +1.616

In Sicilia sono stati 104 i nuovi positivi. Di questi solo 11 sono migranti che si trovano a bordo della nave quarantena Azzurra, in rada al porto di Augusta. Sul fronte della divisione territoriale ancora la Sicilia occidentale ha il maggior numero di casi con 36 nel palermitano e 31 nel trapanese. C’è poi la provincia di Catania con 12 contagi e quella di Siracusa sempre con 12 (11 sono migranti). Seguono Ragusa e Messina ciascuna con 5 nuovi casi, Enna con 2 e Agrigento con un solo nuovo caso.

Salgono in totale a 5.136 i positivi dall’inizio della pandemia in Sicilia mentre attualmente sono 1.706 di cui 112 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva (-1 rispetto alla giornata di ieri), 1577 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 3.141 (+1) mentre i decessi sono fermi, fortunatamente, a 289.

Ancora in risalita i casi di Covid-19 in Italia: sono 1.616 i nuovi positivi oggi, contro i 1.597 di ieri. Aumentano anche i tamponi processati: 98.880 contro i 94.186 di 24 ore fa. Il numero totale dei casi sale a 284.796. È invariato quello dei decessi, 10 oggi come ieri, per un totale di 35.597 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti sono 547 (ieri 613) per un totale di 212.432.