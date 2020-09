Marsala 2020, Mario Figlioli si ritira. Vento Nuovo non parteciperà alle elezioni

“Perdere per vincere” con questa frase Mario Figlioli ha annunciato con un video che non si presenterà alla prossime elezioni amministrative.

Dopo una riunione con il gruppo che lo ha sostenuto, è stata presa la decisione di non presentare le liste che avrebbero dovuto essere almeno tre, a sostegno della sua candidatura a sindaco. “I candidati assessori e anche quelli delle liste a mio sostegno che avrebbero dovuto concorrere per un seggio a Palazzo VII Aprile – ha concluso l’imprenditore – sono liberi naturalmente di fare altre scelte per sostenere anche candidandosi”.