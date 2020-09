Covid a Mazara, il sindaco Quinci annuncia nuovi casi

Ulteriore incremento di contagi da Coronavirus a Mazara del Vallo. La comunicazione ufficiale, anche stavolta, arriva dal sindaco Salvatore Quinci: «Non sembrano arrestarsi i contagi da Coronavirus nella nostra città. Dopo la comunicazione di stamattina di un contagiato, l’Asp di Trapani ne ha comunicati altri due. Si tratta di soggetti giovani che si trovano in isolamento domiciliare e stanno bene. Invito tutti, alla calma e alla prudenza, il virus non è sconfitto. Non bisogna creare allarmismi tra la popolazione ma mantenere alta l’attenzione. Inoltre, continuiamo ad utilizzare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale». Complessivamente, i positivi a Mazara sono adesso 12, che portano a 148 il totale in provincia di Trapani.

Nel frattempo, si registra anche un chiarimento del sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino che sottolinea come ci sia solo un caso di Coronavirus nel Comune belicino: «Gli altri positivi che ci vengono attribuiti – spiega Lombardino – sono in realtà due cittadini di Partanna familiari della donna già risultata positiva la scorsa settimana e provvisoriamente domiciliati in un’abitazione di campagna di contrada Rampinzeri, che si trova in territorio di Santa Ninfa ma a cinque chilometri dal centro urbano».