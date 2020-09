Coronavirus in provincia di Trapani: i positivi salgono a 144

Salgono da 135 a 144 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 15; Buseto Palizzolo 13; Calatafimi-Segesta 8; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 7; Erice 8; Marsala 13; Mazara del Vallo 8; Partanna 5; Salemi 25, Santa Ninfa 4; Trapani 28; Valderice 6; Vita 1, San Vito Lo Capo 1.

Sul caso mazarese ha diffusa una nota il sindaco Salvatore Quinci: “La maggior parte di queste persone sono asintomatiche e stanno bene; soltanto una persona è ricoverata in uno dei presidi ospedalieri del Capoluogo della Sicilia”.

In crescita, come detto, anche il numero dei contagi ad Alcamo. A riguardo, il sindaco Domenico Surdi ha affermato: “ancora una volta, invito tutti a rispettare scrupolosamente le regole, utilizzare le mascherine, osservare il distanziamento sociale ed evitare in ogni modo gli assembramenti. Confido nel senso di responsabilità di ognuno. E’ di fondamentale importanza evitare gli allarmismi inutili e contemporaneamente non sottovalutare nessuna situazione”.

Resta confermato il numero complessivo dei ricoveri (7), nessuno dei quali in terapia intensiva. Gli altri 137 soggetti positivi si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio.

Il totale dei tamponi effettuati sale a quota 24.860, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 9.925. In crescita anche il dato riguardante i test per ricerca antigene, che sono 1.628.

L’Asp fa sapere che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena prosegue, attraverso i test per la diagnosi del covid-19.