Torna a Marsala 38° Parallelo – tra libri e cantine. Il tema è “Comunità: rinascere dalla base”

Dal 10 al 12 settembre a Marsala ritorna il festival letterario 38°

parallelo – tra libri e cantine. Giunto alla sua quarta edizione, dopo una felice parentesi sui social network con il format Anche da qui, la kermesse isolana ha deciso di

confermare una serie di appuntamenti dal vivo, animati come ogni anno da

un tema comune. Il titolo prescelto per il 2020 era ed è rimasto

“Comunità: rinascere dalla base”.

Un’anteprima del festival, sabato 29 agosto con Massimo Bray e Francesco

Giambrone, ha testimoniato il grande interesse di pubblico e la

necessità di scandaglio di certi argomenti. Per queste ragioni, con

tutte le dovute cautele da seguire per la crisi sanitaria, gli

organizzatori e la città di Marsala non hanno voluto rinunciare a un

evento ormai molto atteso.

“Con ostinazione vogliamo tornare tra il nostro pubblico: un festival ha

motivo di esistere se incontra il suo pubblico di prossimità se lo

guarda negli occhi – dichiara Giuseppe Prode, direttore artistico di

38° parallelo -. Da marzo a giugno , con Anche da qui, siamo stati sulla

rete tra i primi in Italia, e abbiamo conosciuto un’altra Comunità che

ci ha reso tutti più ricchi, e proprio questa esperienza di arrivare ad

un pubblico altro ci ha dato la forza di andare alla IV edizione, seppur

rimodulando la proposta e dovendo dolorosamente rinunciare a 38° kids

per questa edizione”

Gli incontri inizieranno tutti alle 18.30, saranno ospitati in tre sedi

istituzionali e vedranno come protagonisti alcuni dei maggiori

rappresentati della realtà culturale del Paese.

Il 10 settembre il primo appuntamento coinvolgerà Monsignor Domenico

Mogavero e il vaticanista Fabio Zavattaro. Il tema della loro

conversazione verterà sulla natura e l’incontro delle diverse comunità

che popolano la nostra quotidianità. Si svolgerà nell’Atrio del Comune

di Marsala.

La seconda conversazione, l’11 settembre, interesserà tutte le

responsabili delle biblioteche cittadine della provincia di Trapani che

per il primo anno si fanno ambasciatrici del titolo di Città che Legge:

Castelvetrano, Marsala, Partanna e Trapani. Saranno presenti, al

Complesso Monumentale San Pietro, Milena Cudia, Margherita Giacalone,

Doriana Nastasi, Antonia di Girolamo, Rosalia Mazzara.

L’ultimo appuntamento si terrà giorno 12 al Parco Archeologico di

Lilibeo – Marsala e si concentrerà sul rapporto tra provincia e

periferia, con molti ospiti d’eccezione, tra cui Paolo Manfredi, Carmelo

Nigrelli, Filippo Parrino.

L’ingresso agli eventi è libero, fino a esaurimento posti, nel rispetto

delle norme anti-Covid.

Anche quest’anno il festival è realizzato con il patrocinio dell’Agenzia

per la Coesione Territoriale, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del

Comune di Marsala. Si avvale della collaborazione del portale Treccani

Cultura e rientra negli eventi del Maggio dei Libri e della rassegna

legata a “Marsala Città che Legge”, con il sostegno dal Centro per il

Libro e La Lettura.

Essenziale per la realizzazione del Festival è il supporto di Fondazione

Sicilia e degli sponsor Banco BPM, MOD – Management on Demand ed

Enodoro.

L’inesausto e inesauribile desiderio di riflettere e confrontarsi

alimenta il bisogno di trovare degli spazi per farlo, e per farlo

collettivamente. 38° parallelo, di anno in anno, prova a creare quegli

spazi.