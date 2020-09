Coronavirus nel trapanese: altri 3 casi. Adesso i positivi sono 96

Dopo l’exploit di sabato, rallenta il trend di crescita dei casi di Covid sul territorio. Sono 96 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani in base all’ultimo report dell’Asp. In particolare, 86 sono i soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio, mentre 7 sono i ricoverati, nessuno dei quali si trova in Terapia Intensiva. I pazienti in quarantena sono sottoposti a monitoraggio da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 4; Buseto Palizzolo 5; Calatafimi-Segesta 1(domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania, ricoverato attualmente fuori provincia); Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 5; Erice 6; Marsala 12; Mazara del Vallo 7; Partanna 4; Salemi 22; Santa Ninfa 2; Trapani 20; Valderice 5; Vita 1, San Vito Lo Capo 1.

Salgono a 23.831 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica; 9.821 i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio presso le strutture pubbliche e private della provincia; 1.613, infine, i test per ricerca antigene. Stabile il numero dei guariti (141) e dei deceduti (5).