Novantuno positivi al Covid in provincia di Trapani

Ventidue positivi in più nelle ultime 24 ore. Ancora un picco in provincia di Trapani, dove il focolaio legato al contagio del ristorante La Giummara di Salemi, nel giro di una settimana, ha portato a un aumento esponenziale dei casi di Covid-19.

Sabato scorso i positivi nel trapanese erano 14, oggi sono 91.

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 4, Buseto 5, Calatafimi 1, Castellammare 1, Castelvetrano 4, Erice 6, Marsala 12, Mazara 7, Partanna 4, Salemi 19, Santa Ninfa 2, Trapani 20, Valderice 5, Vita 1.

Sull’escalation di contagi si è espresso anche il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone con un apposito post pubblicato sui social: “Miei cari cittadini, i dati sui contagi nella nostra provincia meritano tutta la nostra attenzione. Nel giro di una settimana il numero dei contagiati si è moltiplicato per oltre sei volte, passando da 14 casi di domenica scorsa a 91 di oggi. Petrosino rimane ancora tra i pochissimi comuni che non ha contagiati. Ma questo, vi esorto, non deve farci abbassare la cautela. Vi prego pertanto di intensificare ogni vostra precauzione: indossando sempre la mascherina quando siete a contatto con altre persone, lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza. In particolare mi rivolgo alle persone anziane e a coloro che hanno già delle patologie di ridurre al minimo indispensabile gli incontri con altri soggetti. Ai più giovani, poi, voglio dire che nessuno vuole togliervi o limitare la vostra sacrosanta voglia di vivere ed essere felici, però cercate di essere scrupolosi e fare qualche piccolo sacrificio per proteggere voi stessi e gli altri che vi stanno vicini. Il covid non si nega, si combatte e ognuno deve fare la sua parte. Dobbiamo continuare a farlo come abbiamo fatto finora: con calma e lucidità, senza paure o inutili allarmismi”.