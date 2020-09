Coronavirus nel trapanese: altri 7 casi tra Partanna e Mazara

Cresce ancora il numero di positivi al Covid in provincia di Trapani. In attesa del report dell’Asp con i dati ufficiali, nella serata di ieri si è già diffusa notizia di altri casi sul territorio. Il sindaco di Nicola Catania ha ufficializzato, nel tardo pomeriggio, la positività di 5 soggetti di Partanna, uno dei quali domiciliato a Santa Ninfa. Anche in questo caso, si tratta di contagi legati al focolaio di Salemi, avviato a partire dal titolare del ristorante “La Giummara”, molto frequentato da avventori provenienti da tutta la provincia, tra cui – come si è detto – anche dai sindaci di Trapani – Giacomo Tranchida – e Gibellina – Salvatore Sutera – che nei giorni scorsi si sono posti in quarantena a scopo precauzionale.

Altri due casi si sono registrati anche a Mazara: si tratta di pazienti asintomatici, che però non appartengono al medesimo focolaio. Nella città del Satiro il totale dei contagi sale dunque a 7, tutti in isolamento domiciliare obbligato.

Conteggiando questi altri 7 casi già annunciati, il totale dei positivi in provincia sale dunque a quota 76 (ieri erano 69). Per la tarda mattinata è atteso l’aggiornamento completo dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che perfezionerà il conteggio alla luce dei dati provenienti anche dagli altri Comuni del territorio.