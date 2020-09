Diciassette nuovi contagiati e tre guariti nel trapanese: i positivi al Covid salgono a 69

Salgono ancora i positivi in provincia di Trapani. L’ultimo report dell’Asp certifica che sono arrivati a quota 69, al netto di decessi e guarigioni. Nelle ultime 24 ore altri 17 soggetti sono risultati positivi al Coronavirus, parzialmente compensati da 3 guarigioni e da un ricovero in meno.

Allo stato attuale è questa la distribuzione geografica: Alcamo 4; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 1; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 1; Erice 6; Marsala 8; Mazara del Vallo 5; Salemi 17; Santa Ninfa 1; Trapani 18; Valderice 2; Vita 1.

Rispetto a giovedì, il principale incremento si è registrato nel capoluogo (+7), seguito da Salemi (+3), Mazara (+3), Santa Ninfa (+1), Erice (+1), e Buseto Palizzolo (+1). Marsala passa da 9 a 8 e Alcamo da 5 a 4.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica si contano dunque 215 casi nel trapanese, con 141 guariti e 5 deceduti. Attualmente sono 5 i soggetti ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva. Altri 64 sono invece in isolamento domiciliare obbligatorio: resteranno nella propria abitazione, monitorati con quotidiani controlli dall’Asp, finchè non avranno completato il processo di negativizzazione. Salgono a 23.258 i tamponi effettuati, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private della provincia sono 9.819. Sono invece 1.550 i test per la ricerca antigene.

Anche nel report odierno l’Asp di Trapani evidenzia che nessun operatore dell’Ospedale ‘Vittorio Emanuele III’ di Salemi è fra i soggetti risultati positivi ad oggi, al Covid-19 nella città di Salemi.