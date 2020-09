Migranti, incontro Conte-Musumeci: “Vedute diverse, ma ci sono iniziative”. IL VIDEO

Si è concluso dopo due ore il vertice sull’emergenza migranti in Sicilia, in particolar modo a Lampedusa. Per il governo presenti il premier Giuseppe Conte, i ministri Lamorgese, Guerini, Gualtieri, De Micheli e Di Maio (in collegamento). Dall’altra parte, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Presente alla riunione anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il governatore della Sicilia: “Restano diversità di vedute con il governo che ha proposto alcune iniziative, ma slegate da un calendario, al di fuori di scadenze precise. Abbiamo aperto una breccia in un muro di cemento armato”.

Musumeci ha specificato che “… tutti gli hotspot vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid”. Conte dal cato suo si dice consapevole delle difficoltà che la Sicilia sta vivendo e della necessità di studiare delle soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà: “Sappiamo che il fenomeno è complesso da sempre e non bastano gli slogan per affrontarlo, ma sono necessarie iniziative a vari livelli e interventi ben sinergici e ben coordinati”.

La Lega intanto comunica a Palazzo Chigi i primi malumori per un mancato incontro, che non ha rispettato i protocolli del cerimoniale.

