Elezioni comunali, a Marsala le liste si presentano dal 4 al 9 settembre

Rese note dall’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala le disposizioni emanate dalla Prefettura di Trapani in merito alla presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali del 4-5 ottobre 2020 che vedranno la Città di Marsala chiamata al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.

Le liste con le candidature dovranno pervenire alla Segreteria del Comune dal 30° al 25° giorno antecedente la data delle votazioni nelle normali ore d’ufficio, ossia dalle ore 8 di venerdì 4 settembre e fino alle ore 12 di mercoledì prossimo 9 settembre.

Nello specifico le liste si possono presentare: