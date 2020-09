Nuovo picco di positivi al Covid nel trapanese: adesso i casi sono 28, con 4 ricoveri ospedalieri

Continua a destare preoccupazione l’incremento dei positivi in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore sono 10 i casi in più, portando il totale nel trapanese a quota 28, al netto di decessi e guarigioni.

Questa la distribuzione territoriale nei vari Comuni: Alcamo 4; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi Segesta 1; Erice 2; Marsala 8; Mazara del Vallo 2; Salemi 7; Trapani 2; Valderice 1.

Com’è noto, i 7 casi di Salemi sono legati al contagio partito dal ristorante “La Giummara”. Fanno parte dello stesso filone 2 dei 4 soggetti risultati positivi ad Alcamo. Ma, rispetto a lunedì, ci sono nuovi casi a Marsala, Buseto Palizzolo, Trapani ed Erice. Tra i 28 positivi, 4 sono ricoverati in ospedale, ma nessuno tra loro si trova in terapia intensiva. I restanti 24 sono in isolamento domiciliare obbligatorio e le loro condizioni sono quotidianamente monitorate dall’Asp. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, nel trapanese si sono registrati 138 guariti e 5 deceduti. Sono stati effettuati 22.607 tamponi, 9.686 test sierologici e 1.464 test per ricerca antigene.